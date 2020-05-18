Накопленная больницами статистика выявила опасное для «легких» больных проявление COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael, Yasin Akgul, Britta Pedersen, imagebroker/Ulrich Niehoff

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Эпидемия коронавируса

Инсульт может стать первым и последним симптомом коронавируса у молодых людей, который приведет к смерти. Об этом рассказала в интервью интернет-изданию Lenta.ru профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.

По ее словам, на сегодняшний день уже известно, что одним из проявлений коронавируса может быть повышенная свертываемость крови — гиперкоагуляция, ведущая к образованию тромбов в легких и в других системах организма. Если закупорка сосудов происходит в головном мозге, случается инсульт, если в сердце — инфаркт. И часто гиперкоагуляция — единственный признак COVID-19 у тех, кто переносит заболевание бессимптомно или в легкой форме, а это как правило молодые люди.

Согласно накопленной статистике, в разных госпиталях США за две недели апреля зарегистрировано в семь раз больше пациентов до 40 лет с инсультами и инфарктами, чем за тот же период в 2019 и 2018 годах.

«То есть у молодых людей инсульт может стать первым и последним симптомом ковида. И надо обращать на это внимание», — отметила Анча Баранова.

Профессор советует в случае появления на фоне коронавируса внезапной головной боли, особенно ночью, если «не двигается палец» или «забыл слово «интернет», немедленно вызывать «скорую».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по данным на утро 18 мая, число выявленных инфицированных COVID-19 в мире достигло 4,8 миллиона человек, умерли более 316 тысяч. В России зарегистрировано 281,7 тысячи инфицированных и 2,6 тысячи летальных исходов, более 67 тысяч человек выздоровели.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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