Число выявленных инфицированных COVID-19 по всему миру — 4 806 881 человек, летальных случаев —316 738.

Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 мая

Фото: ТАСС / ZUMA Wire

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 18 мая

Число выявленных инфицированных COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 4 806 881 человек. Болезнь унесла жизни 316 738 человек. Выздоровели 1 862 026 пациентов.

Ситуация в России

В России общее число выявленных инфицированных новым коронавирусом составляет 281 752 человека. Всего с начала распространения COVID-19 выздоровели 67 373 заболевших. Зафиксировано 2 631 летальных исходов. Всего было проведено больше 6,9 миллиона тестов.

Новый очаг коронавируса обнаружен в Красноярском крае — заражены больше трехсот рабочих на золотодобывающем прииске. В поселке вахтовиков срочно развернули полевой госпиталь, туда направлены усиленные бригады медиков. Въезд и выезд запрещен, перемещения по территории также ограничены.

Некоторые регионы тем временем готовятся к частичному снятию ограничений. В Московской области сегодня откроются некоторые промышленные и перерабатывающие предприятия, а также стройки. В Чечне на линии выйдет общественный транспорт. Власти Севастополя, Астраханской области и Карелии разрешили людям прогулки и занятия спортом на улице, но с соблюдением необходимых правил безопасности.

А вот в Ленинградской области ослабление ограничительных норм обернулось неудачей. Там открылись два больших торговых центра. Но посетителей было очень много, большинство из них были без масок и не соблюдали необходимую дистанцию, поэтому власти региона приняли решение снова закрыть комплексы.

Ситуация в мире

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,8 миллиона. Треть из них в США. Вашингтон призывает жителей Штатов активно сдавать пробы на COVID-19. Личный пример подал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, он сдал тест прямо во время общения с журналистами. И по словам политика, это совсем не страшная и безболезненная процедура.

А Европа, тем временем, постепенно выходит из карантина. Итальянское правительство разрешило открыть бары и рестораны, парикмахерские и непродовольственные магазины. Меры безопасности при этом необходимо строго соблюдать. За последние дни в Италии рекордно упала смертность. И если эта тенденция сохранится, с 3 июня Рим откроет границы с ЕС.

А в Испании снимать ограничения не торопятся, хотя и там число летальных исходов сократилось. Мадрид продлил режим повышенной готовности в последний раз. Через месяц страна начнет возвращаться к нормальной жизни, чтобы не сорвать курортный сезон.

А Германию охватили протесты против карантина. Люди не желают больше соблюдать дистанцию в полтора метра и носить маски. Недовольны немцы и тем, что закрыты бары и клубы. А в Бельгии акцию протеста провели врачи — они недовольны мерами поддержки от правительства. Медики одной из больниц организовали даже «коридор презрения» премьеру королевства: повернулись спиной к ее машине, когда чиновница приехала с проверкой.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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