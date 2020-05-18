В Москве на этой неделе ожидается похолодание и снег

Синоптики предупредили москвичей, что на этой неделе в столице ожидается похолодание до двух-трех градусов выше нуля, и возможны осадки в виде снега. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам представителя центра погоды, все дело в циклоне, который будет приносить северо-западные и северные воздушные потоки в европейскую часть страны. Однако это произойдет в конце недели. Ближайшие дни температура воздуха будет 13-15 градусов выше нуля.

«Все это потому, что первую половину недели, включая четверг, центр европейской части России будет находиться в тыловой части циклона. Это та область вихря, где преобладает северо-западный и северный воздушные потоки, которые будут приносить прохладный воздух в Московский регион», — объяснил синоптик.

Пик похолодания ожидается сегодня, а также в ночь со среды на четверг, так как пройдет еще один атмосферный фронт.

«Температура ночью понизится до плюс двух-трех градусов, мы даже не исключаем, что осадки в это время будут идти не только в виде дождя, но и со снежинками», — рассказал представитель центра погоды.

Однако в конце недели погода улучшится. Начнется повышение атмосферного давления, потоки ветра станут ниже, осадки прекратятся. Температура воздуха днем поднимется до 14-16 градусов выше нуля, ночью — до пяти-шести градусов плюс.

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