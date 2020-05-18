Все дело в циклоне, который будет приносить северо-западные и северные воздушные потоки в европейскую часть страны.

В Москве на этой неделе ожидается похолодание и снег

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Синоптики предупредили москвичей, что на этой неделе в столице ожидается похолодание до двух-трех градусов выше нуля, и возможны осадки в виде снега. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По словам представителя центра погоды, все дело в циклоне, который будет приносить северо-западные и северные воздушные потоки в европейскую часть страны. Однако это произойдет в конце недели. Ближайшие дни температура воздуха будет 13-15 градусов выше нуля.

«Все это потому, что первую половину недели, включая четверг, центр европейской части России будет находиться в тыловой части циклона. Это та область вихря, где преобладает северо-западный и северный воздушные потоки, которые будут приносить прохладный воздух в Московский регион», — объяснил синоптик.

Пик похолодания ожидается сегодня, а также в ночь со среды на четверг, так как пройдет еще один атмосферный фронт.

«Температура ночью понизится до плюс двух-трех градусов, мы даже не исключаем, что осадки в это время будут идти не только в виде дождя, но и со снежинками», — рассказал представитель центра погоды.

Однако в конце недели погода улучшится. Начнется повышение атмосферного давления, потоки ветра станут ниже, осадки прекратятся. Температура воздуха днем поднимется до 14-16 градусов выше нуля, ночью — до пяти-шести градусов плюс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге ожидается потепление и дожди.

Тема:
Погода
18 мая
В Петербурге ожидается потепление и дожди
18 мая
Синоптики рассказали, когда в центр России вернется тепло
17 мая
Достаем шубы? Синоптик рассказал о погоде в России на ближайшую неделю
15 мая
Штормовое предупреждение из-за ураганного ветра объявлено в Хакасии
15 мая
Шторм в Хакасии повалил деревья на иномарки, снес крыши и порвал ЛЭП
15 мая
День Бориса и Глеба. Что можно и категорически нельзя делать 15 мая
14 мая
Ураган в Чите повредил десятки школ и детских садов
14 мая
Видео: В Петербурге в середине мая выпал мокрый снег
13 мая
Полетели крыши, остановки и даже гаражи: Мощный ураган обрушился на Бурятию и Забайкалье
13 мая
На Россию обрушатся ливни, смерчи и ураганы

Читайте также

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?

Последние новости

14:20
Россия разрабатывает новую программу изучения Венеры
14:11
Четырехлетний мальчик пропал в деревне под Кировом
13:57
Мишустин: к смягчению ограничений по COVID-19 готовы 27 регионов России
13:46
«Киллер Череп» из «Лица со шрамом» скончался в США от деменции
13:32
Видео с места жуткого ДТП в Петербурге, где такси насмерть сбило женщину
13:22
Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Сейчас читают

В сеть попало фото Ирины Аллегровой без макияжа и парика
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок