В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии «Европейская солидарность» назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Petro Poroshenko, 5-tv.ru
На Украине специальная следственная комиссия займется изучением телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. Запись обнародовали депутаты Верховной рады. На ней бывший глава Украины, фактически, торгуется с бывшим вице-президентом США о сумме взятки за назначение на ключевые государственные посты американских бизнесменов и чиновников.
На записи слышно, как американцы настоятельно рекомендует Петру Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина. Из-за того, что тот близко подобрался к делу компании «Бурисма», где работал сын Байдена. За это Вашингтон готов был заплатить экс-президенту Украины миллиард долларов
«Парламент, кабмин, прокуратура, НАБУ, госпредприятия, все это Порошенко променял на право, освоить на своих предприятиях один миллиард долларов. Вот почему мы называем это приманками госизмены и внешним управлением», — заявил народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.
Ранее прокуратура Украины занималась расследованием дела сына Байдена, возглавлявшего нефтяную компанию «Бурисма». Байден-младший мог через нее выводить из Незалежной миллионы долларов. Однако дело до суда дело не дошло. Порошенко уволил генпрокурора.
В партии Порошенко «Европейская солидарность» аудиозапись назвали российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медики в Харькове вышли на акцию протеста, требуя обещанных доплат. Еще одним поводом для недовольства врачей и водителей «скорой» стало отсутствие средств индивидуальной защиты.
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