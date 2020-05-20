В партии «Европейская солидарность» назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Petro Poroshenko, 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис

На Украине специальная следственная комиссия займется изучением телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена. Запись обнародовали депутаты Верховной рады. На ней бывший глава Украины, фактически, торгуется с бывшим вице-президентом США о сумме взятки за назначение на ключевые государственные посты американских бизнесменов и чиновников.

На записи слышно, как американцы настоятельно рекомендует Петру Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина. Из-за того, что тот близко подобрался к делу компании «Бурисма», где работал сын Байдена. За это Вашингтон готов был заплатить экс-президенту Украины миллиард долларов

«Парламент, кабмин, прокуратура, НАБУ, госпредприятия, все это Порошенко променял на право, освоить на своих предприятиях один миллиард долларов. Вот почему мы называем это приманками госизмены и внешним управлением», — заявил народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

Ранее прокуратура Украины занималась расследованием дела сына Байдена, возглавлявшего нефтяную компанию «Бурисма». Байден-младший мог через нее выводить из Незалежной миллионы долларов. Однако дело до суда дело не дошло. Порошенко уволил генпрокурора.

В партии Порошенко «Европейская солидарность» аудиозапись назвали российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медики в Харькове вышли на акцию протеста, требуя обещанных доплат. Еще одним поводом для недовольства врачей и водителей «скорой» стало отсутствие средств индивидуальной защиты.

Тема:
Украинский кризис
18 мая
Живущий в Киеве российский юморист ответил на вопрос о Крыме
16 мая
В Совфеде перечислили области, желающие выйти из состава Украины
15 мая
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
12 мая
В Крыму считают, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову
11 мая
«Не имеете права!» — Павел Климкин запретил россиянам отмечать День Победы
10 мая
«У него крепкие связи»: Зеленский объяснил, как Саакашвили решит украинский кризис
7 мая
Саакашвили назначили главой исполнительного комитета реформ Украины
4 мая
Акции «Бессмертный полк» на Украине не будет
4 мая
Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
3 мая
Украина обвинила Россию в незаинтересованности выяснять причины трагедии в Одессе

Читайте также

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:17
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
9:06
«Мне повезло, я вышел»: Павел Деревянко о наркотиках и беспорядочных связях
8:54
Полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре
8:45
В Петербург вернулись археологи, занимавшиеся раскопками рядом с древним городом Ур
8:36
5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места обрушения лестничного пролета в Энгельсе
8:32
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за пандемии COVID-19

Сейчас читают

ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин
Купальник, вместо формы: Тульскую медсестру отчитали за откровенный наряд
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок