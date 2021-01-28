Памяти Василия Ланового: Герой «Войны и мира»

28 января в возрасте 87 лет скончался народный артист СССР Василий Лановой. Он был не только выдающимся актером, но и чтецом, театральным педагогом и общественным деятелем: в 1995-м Лановой стал председателем фонда «Армия и культура», а с 2006-го был членом Общественной палаты Российской Федерации.

Последние несколько лет у Василия Семеновича были проблемы со здоровьем. Постановки с его участием в Театре имени Вахтангова отменяли несколько раз в 2019-м. 24 февраля из-за плохого самочувствия актера был отменен спектакль «Посвящение Еве». Однако, в апреле он дал юбилейный концерт в честь своего 85-летия в Петербурге. В ноябре Лановому снова стало плохо во время спектакля, второй акт пришлось отменить. Но он вернулся на сцену театра спустя несколько недель.

В память о Василии Лановом, 5-tv.ru вспоминает историю его жизни и самые яркие роли в кино.

Василий Лановой — сын крестьян

Василий Лановой родился в Москве 16 января 1934-го. Его родители Семен Петрович и Галина Ивановна были крестьянами из села Стримба в Одесской области. Голод вынудил их переехать в столицу СССР в 1931-м, куда семью Лановых позвал старший брат отца. Родители Василия Семеновича работали на химическом заводе, на котором с 1941-го начали разливать зажигательную жидкость КС, применяемую в «коктейлях Молотова» и огнеметах. Из-за химических ожогов все работники завода, в том числе и родители актера, остались инвалидами на всю жизнь.

Василий Лановой в 1960-м. Фото: Kino-teatr.ru

Василия Семеновича и его сестру Валентину отправили в родное украинское село, где они провели все военные годы. Местность была захвачена немцами, а из-за постоянных автоматных очередей и расстрелов, мальчик долгое время заикался. Когда Галина Ивановна приехала в Стримбу, чтобы забрать детей в Москву, они с трудом узнали ее из-за проблем со здоровьем.

Спустя два года в 1947-м, Лановой начал посещать театральную студию при Дворце творчества ЗИЛа (Завод имени Лихачева). В театральный кружок он решил податься после увиденного спектакля по произведениям Марка Твена. Украинский говор и заикание, полученное в годы Великой Отечественной войны, не помешали Василию Семеновичу сыграть главную роль в спектакле «Аттестат зрелости», который был отмечен на Всесоюзном конкурсе первой премией в рамках Всесоюзного конкурса самодеятельных театров.

Лановой не сразу поступил в театральное училище после школы. Он решил получить журналистское образование, но не окончил первый курс и все-таки выбрал актерскую карьеры. Фото: Kino-teatr.ru

Несмотря на явный талант и театральные успехи, Лановой поступил на факультет журналистики МГУ в 1953-м, но не окончил первый курс. Его пригласили сняться в его дебютном фильме «Аттестат зрелости» Татьяны Лукашевич, где актер сыграл главную роль Валентина Листовского.

После выхода фильма Василий Семенович все-таки сделал выбор в пользу актерской карьеры и поступил в Театральное училище имени Щукина, где попал на курс Цецилии Мансуровой.

Карьера в театре и кино Василия Ланового

После успешного дебюта и поступления в Щукинку, молодой актер снялся в роли поручика в фильме «300 лет тому…», а после его утвердили на главную роль в «Павле Корчагине» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Драма вызвала широкий резонанс в СССР и получила приз Московского международного кинофестиваля. Правда, руководство театрального училища не одобряло отлучки студентов-актеров на съемки и в качестве наказания, Василия Семеновича оставили на второй год.

Василий Лановой к к/ф «Павел Корчагин», 1956 год. Фото: Kino-teatr.ru

Василий Лановой окончил Театральное училище имени Щукина в 1957-м и сразу же был принят в труппу Театра имени Вахтангова, в стенах которого служил всю жизнь. Несмотря на то, что первые годы работы в театре ему давали только роли второго плана, в 1961-м Лановой снялся в фильме Александра Птушко «Алые паруса» в роли капитана Артура Грея. Его коллегами по съемочной площадке были Анастасия Вертинская, Зоя Федорова и Евгений Моргунов.

Актеры Наталья Вертинская, Василий Лановой и Александр Тимотаев в к/ф «Алые паруса, 1961 год. Фото: Globallookpress.com / Russian Sourse Look

Одной из самых крупных и запоминающихся ролей в кино Ланового стал Анатоль Курагин в фильме Сергея Бондарчука «Война и мир». Съемки проходили в начале 60-х, а сама экранизация эпопеи Толстого появилась на экранах в период с 1965 по 1967 гг. Как известно, Бондарчук получил премии »Оскар» и «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке в 1969-м. В СССР фильм посмотрело 58 миллионов зрителей. На этом участие в экранизациях Льва Толстого не закончились и Василий Лановой сыграл графа Вронского в «Анне Карениной» Александра Зархи в 1967-м. А в 1971-м благодаря роли Ивана Вараввы в фильме «Офицеры», был признан актером года по версии журнала «Советский экран».

Актер Лановой в роли Анатоля Курагина к/ф «Война и мир», 1965–1967 гг. Фото: Globallookpress.com / Russian Look

В фильмографии Василия Семеновича числятся и такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», экранизация пьесы Булгакова «Дни Турбиных», «Черный квадрат», «Барышня крестьянка» и другие. В современном российском кинематографе Лановой чаще всего отказывался от предложений и предпочитал играть в театре. Иногда он соглашался на съемки, например, в телесериале «Брежнев» в роли Андропова в 2005-м. Также Василий Семенович сыграл одну из главных ролей в фильме «Старики» и в «Тайне снежной королевы» дочери Сергея Бондарчука и Инны Макаровой— Натальи.

Личная жизнь Василия Ланового

Актер был женат три раза. Со своей первой женой актрисой Татьяной Самойловой («Летят журавли», «Анна Каренина») Лановой познакомился на первом курсе Щукинки. Но студенческий брак продлился недолго, и через несколько лет они развелись. В 1961-м он женился на театральной актрисе и режиссере телевидения Тамаре Зябловой. Брак продлился десять лет, так как женщина погибла в автокатастрофе в 1971-м, ей было 42 года.

Актеры Лановой и Купченко в к/ф «Странная женщина», 1977 год. Фото: Kinopoisk.ru

Третий брак Василия Семеновича оказался счастливым. Спустя год после гибели Зябловой, он женился на актрисе Ирине Купченко, которая играла с Лановым в одном театре и была младше его на 17 лет. Они появились вместе в кино одни раз в 1977-м фильме «Странная женщина».

Спустя год после свадьбы у пары родился первый сын — Александр, а в 1976-м Сергей. Мальчиков назвали в честь Пушкина и Есенина.

Василий Лановой и его жена Ирина Купченко на встрече Театра имени Вахтангова в преддверии нового сезона в 2019-м. Фото: Globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Сыновья не продолжили актерскую династию и выбрали другие профессии. Старший окончил исторический факультет, а младший — экономический. Сергей Лановой умер в 2013-м в возрасте 37 лет. Официальная причина смерти сына актера не известна, но по слухам, ей могли стать запрещенные вещества. Несмотря на трагедию, Василий Семенович не стал отменять спектакль и вышел на сцену Театра имени Вахтангова в день смерти сына.