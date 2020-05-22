Путин о показателях смертности от COVID в Европе: «Что там в горах происходит?»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке после доклада профильного вице-премьера Татьяны Голиковой поинтересовался у нее, чем могут быть вызваны высокие показатели смертности от коронавируса в горной местности ряда европейских стран.

«Я посмотрел данные, смертность на 100 тысяч населения: Сан-Марино на первом месте, потом Бельгия, Андорра — на третьем. Что там в горах происходит такое серьезное? Или там просто сложнее оказывать помощь медицинскую?» — спросил он.

В ответ замглавы правительства предположила, что это может быть связано именно со сложностью оказания медицинской помощи.

Ранее в ходе этого совещания Владимир Путин сообщил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России, при этом «динамика остается неустойчивой».

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