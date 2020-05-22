Президент РФ попросил вице-премьера Татьяну Голикову разъяснить статистику по коронавирусу в ряде европейских стран.

Путин о показателях смертности от COVID в Европе: «Что там в горах происходит?»

Фото: www.globallookpress.com /Panoramic

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке после доклада профильного вице-премьера Татьяны Голиковой поинтересовался у нее, чем могут быть вызваны высокие показатели смертности от коронавируса в горной местности ряда европейских стран.

«Я посмотрел данные, смертность на 100 тысяч населения: Сан-Марино на первом месте, потом Бельгия, Андорра — на третьем. Что там в горах происходит такое серьезное? Или там просто сложнее оказывать помощь медицинскую?» — спросил он.

В ответ замглавы правительства предположила, что это может быть связано именно со сложностью оказания медицинской помощи.

Ранее в ходе этого совещания Владимир Путин сообщил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России, при этом «динамика остается неустойчивой».

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 мая
Путин сделал заявление о ситуации с коронавирусом в России
22 мая
Петербург пока не готов к смягчению ограничений по коронавирусу — Беглов
22 мая
«В больницу положили»: В ФК «Урал» рассказали о состоянии Павла Погребняка
22 мая
Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
22 мая
Академик РАН пояснил, зачем ученые испытали вакцину от COVID-19 на себе
22 мая
Как изменяются легкие у пациентов, умерших от СOVID-19 — исследование ученых
22 мая
За сутки в России выявлено 8 894 новых случая инфицирования COVID-19
22 мая
Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно
22 мая
Российская векторная вакцина от коронавируса неофициально испытана на людях
22 мая
Доктор Мясников задумался о причине «русского чуда» во время коронавируса
+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

17:50
ТОП-7 имен обладатели которых считаются самыми умными людьми
17:48
В Петербурге ищут добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса
17:44
Трансляции онлайн-фестиваля VK Fest 2020 набрали 280 миллионов просмотров
17:35
В Дагестане ответным огнем нейтрализованы шестеро бандитов — НАК
17:23
Легковой автомобиль влетел в автобус на востоке Москвы
17:12
Путин о показателях смертности от COVID в Европе: «Что там в горах происходит?»

Сейчас читают

Жорин раскрыл обман Иванова и предложил «объявить бойкот» его фейковым новостям
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок