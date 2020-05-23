Из рюкзака торчат провода: что известно о захвате банка в центре Москвы
ЧП произошло днем на улице Земляной вал.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Как стало известно 5-tv.ru, неизвестный мужчина днем заблокировал двери отделения банка на Земляном валу, захватил заложников и якобы угрожает взрывом. Предварительно, из его рюкзака торчат провода.
Интерфакс сообщает, что он удерживает до пяти человек. Пока 5-tv.ru удалось подтвердить данные по одному заложнику, четверо сотрудников банка возможно вышли через черный ход.
Здание оцепила полиция. Планируются переговоры.
Мы следим за ситуацией.
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