Как стало известно 5-tv.ru, захвативший заложников в банке не выдвигает никаких требовний. Только выбросил записку:

«Мне ничего от вас не нужно. Только правда».

На место происшествия прибыл СОБР. С мужчиной, угрожающим взорвать отделение финансового учреждения, ведутся переговоры. По Верхней Сыромятнической улице от ул. Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка города Москвы перекрыто.