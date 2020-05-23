Полиция полностью окружила территорию вокруг банка на Земляном валу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, захвативший заложников в банке не выдвигает никаких требовний. Только выбросил записку:

«Мне ничего от вас не нужно. Только правда».

На место происшествия прибыл СОБР. С мужчиной, угрожающим взорвать отделение финансового учреждения, ведутся переговоры. По Верхней Сыромятнической улице от ул. Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка города Москвы перекрыто.

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