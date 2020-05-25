На Екатеринбург сегодня обрушился шторм десятилетия. Ураганный ветер валил деревья и башенные краны, срывал кровлю со зданий - листы железа летали, словно бумажные. Пока известно о трех пострадавших. Но судя по кадрам, которые выкладывают очевидцы в интернет, их может быть больше.

Сейчас грозовой шторм движется на Челябинск и на Тюмень. Там также прогнозируют шквалистый ветер и град.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шторм в Хакасии повалил деревья на иномарки, снес крыши и порвал ЛЭП.