По предварительным данным, в результате ЧП погиб человек.

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Фото, видео: ВКонтакте @incekb; 5-tv.ru

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Погода

На Екатеринбург сегодня обрушился шторм десятилетия. Ураганный ветер валил деревья и башенные краны, срывал кровлю со зданий - листы железа летали, словно бумажные. Пока известно о трех пострадавших. Но судя по кадрам, которые выкладывают очевидцы в интернет, их может быть больше.

Сейчас грозовой шторм движется на Челябинск и на Тюмень. Там также прогнозируют шквалистый ветер и град.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шторм в Хакасии повалил деревья на иномарки, снес крыши и порвал ЛЭП.

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