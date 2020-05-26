Лавров поблагодарил членов Совета ОДКБ за участие в праздновании 75-летия Победы

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Открывая онлайн-заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, глава МИД РФ также отметил необходимость объединения потенциалов ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбе с биологическими угрозами и терроризмом.

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Фото, видео: Wikimedia / Collective Security Treaty Organization; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

Сергей Лавров поблагодарил своих коллег из Организации договора о коллективной безопасности за участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Нынешний год особенный — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отрадно, что несмотря на коронавирус, в наших странах в разных формах эта священная дата широко отмечалась. Хотел бы поблагодарить партнеров за содействие в создании в рамках ОДКБ совместной виртуальной выставки архивных и фотодокументов к этому юбилею», — сказал глава МИД РФ.

Это заявление Сергей Лавров сделал, открывая заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции. Глава российского МИДа отметил, что необходимо объединить потенциалы международных организаций — ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбе с биологическими угрозами и терроризмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал дату проведения марша «Бессмертного полка».

Тема:
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