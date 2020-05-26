Лавров поблагодарил членов Совета ОДКБ за участие в праздновании 75-летия Победы
Открывая онлайн-заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, глава МИД РФ также отметил необходимость объединения потенциалов ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбе с биологическими угрозами и терроризмом.
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Фото, видео: Wikimedia / Collective Security Treaty Organization; 5-tv.ru
Сергей Лавров поблагодарил своих коллег из Организации договора о коллективной безопасности за участие в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
«Нынешний год особенный — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отрадно, что несмотря на коронавирус, в наших странах в разных формах эта священная дата широко отмечалась. Хотел бы поблагодарить партнеров за содействие в создании в рамках ОДКБ совместной виртуальной выставки архивных и фотодокументов к этому юбилею», — сказал глава МИД РФ.
Это заявление Сергей Лавров сделал, открывая заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции. Глава российского МИДа отметил, что необходимо объединить потенциалы международных организаций — ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбе с биологическими угрозами и терроризмом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал дату проведения марша «Бессмертного полка».
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