Два человека погибли из-за разгула урагана в Кемеровской области

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Повалены деревья, фонарные столбы, со зданий сорваны крыши. Синоптики предупреждают — впереди мощные ливни.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Погода

Мощный ураган в Кемеровской области унес жизни двоих человек. Они находились возле здания зернохранилища, когда рухнула стена и часть кровли. Еще один человек пострадал и сейчас в больнице.

Между тем в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Накануне сильный ветер пронесся сразу по нескольким населенным пунктам. Он сносил все на своем пути. Повалены деревья, фонарные столбы, со зданий сорваны крыши.

В некоторых районах выпал крупный град. Под ледяной удар попали также жители Томска, Тольятти, Самары. В ожидании непогоды теперь жители Центральной России.

Синоптики предупредили о мощных ливнях. В ближайшую пятницу на территории Московской, Тульской, Калужской и Ярославской областей выпадет почти месячная норма осадков.

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