Будет ли день проведения Парада Победы выходным?

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Василий Заика
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Представитель Кремля прокомментировал возможность того, что 24 июня будет объявлен нерабочим днем.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что 24 июня — день проведения Парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с большой долей вероятности будет объявлен выходным.

«Я пока не готов ответить на этот вопрос, но с большой долей вероятности могу предположить, что будет, да», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля, помимо прочего, прокомментировал возможность снятия ограничительных мер в Москве к 24 июня. По словам Дмитрия Пескова, в течение месяца ситуация с угрозой распространения коронавируса может измениться.

«Во-первых, говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня. Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции», — заключил Дмитрий Песков.

Парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные начали подготовку техники к Параду Победы.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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