Собянин предложил разрешить москвичам гулять по графику «в тестовом режиме»

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам гулять по графику в тестовом режиме.

По словам столичного градоначальника, для соблюдавших режим самоизоляции граждан важно обрести возможность выйти на улицу.

«Мы предлагаем сделать это в тестовом режиме. И сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Здесь максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки — чтобы не все враз. И вот так неделю-другую пожить-посмотреть, как ситуация будет развиваться», — сказал Сергей Собянин

Мэр Москвы отметил, что если власти разрешат отправляться на прогулки всем сразу, то на улицах людей будет «как на первомайской демонстрации».

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что 1 июня в российской столице запланировано открытие всех непродовольственных магазинов и ряда предприятий бытового обслуживания населения.

«Мы предлагаем с первого июня отработать, в ближайший день выпустить соответствующие нормативные документы, и раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю. <…>Второе — раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта, — ремонтные мастерские, химчистки», — сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что это важный сектор экономики, в котором работают порядка 300 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин высоко оценил действия Сергея Собянина и его команды в период пандемии коронавируса.