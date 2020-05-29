США заявили о прекращении всех отношений с ВОЗ

США заявили о прекращении всех отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Глава государства подчеркнул, что все средства будут перенаправлены другим организациям, которые также занимаются проблемами здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп выступил с резкой критикой международной организации в период пандемии коронавируса. Обвинений в отношении ВОЗ множество, по всем пунктам в США проведут расследование. В частности, Дональд Трамп обвинил организацию в том, что именно из-за ее ошибок коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. По словам президента США, организация приняла катастрофическое решение не вводить ограничения на въезд из Китая в начале вспышки там эпидемии.