В Киеве нашли средство остановить «агрессивные дела» России в мире

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Сергей Зеленский
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О «чудо-способе» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук, который сделал карьеру благодаря Коммунистической партии СССР.

В Киеве нашли средство остановить «агрессивные дела» России в мире

Фото: lb.ua

Тема:
Украинский кризис

Только международная коалиция сможет остановить «агрессивные дела» со стороны России. Такое «громкое» заявление сделал президент Украины Леонид Кравчук, возглавлявший страну с 1991 по 1994 годы.

«Другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины, и не только Украины, (действий), которые остановили бы агрессивные дела в мире», — приводит его слова URA.RU.

Также он обвинил лидеров западных стран в непоследовательности за то, что те участвуют в строительстве проекта «Северный поток — 2», при этом вводят против Москвы санкции. По словам Кравчука, в отношении РФ следует ввести «полные финансово-экономические санкции», политическую и дипломатическую изоляцию. Первый президент Украины считает, что в Кремле не обращают внимание на нормы международного права.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в связи с этим напомнил, что на протяжении последних шести лет международная коалиция по наставлению таких «отморозков» как первый президент Украины, пытается остановить РФ.

«Однако у них ничего не получается сделать, чтобы развалить Россию. А эта международная коалиция, например, Совет Безопасности ООН, состоит из таких же государств, как Россия», — приводит его слова ФАН.

Леонид Кравчук до распада СССР продвигался по карьерной лестнице исключительно благодаря членству в Коммунистической партии, о чем он, впрочем, не упоминает. Зато попадать в новостные заголовки 86-летней «хромой утке» удается под прикрытием «российской угрозы».

Ранее Леонид Кравчук «прославился» тем, что рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове перед войной.

Тема:
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