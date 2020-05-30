Захарова резко раскритиковала решение Трампа о разрыве связей с ВОЗ
Представитель российского МИД подчеркнула, что печальная картина американского здравоохранения, которая вскрылась, благодаря пандемии, не оставила США шанса на лидерство в этой сфере.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой решения американского президента Дональда Трампа о разрыве связей со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
«В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения», — заявила она в интервью ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что печальная картина американского здравоохранения, которая вскрылась, благодаря пандемии COVID-19, не оставила США шанса на лидерство в этой сфере. Поэтому им нечего сейчас предложить миру взамен.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, США заявили о прекращении всех отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Дональд Трамп подчеркнул, что все средства будут перенаправлены другим организациям, которые также занимаются проблемами здравоохранения. А вина международной организации по его мнению многогранна. В частности, президент США обвинил организацию в том, что именно из-за ее ошибок коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.
В то же время, согласно последним данным статистики, в США выявлено 1 788 205 случаев коронавируса. Выздоровели чуть больше полумиллиона человек. Умерли — 104 357. Америка занимает уверенное первое место среди всех стран мира последние два месяца. Распространение COVID-19 было стремительным. И многие эксперты заявляли о том, что американская система здравоохранения была не готова к эпидемии. К слову, в Бразилии, которая находится на втором месте, выявлено немногим более 450 тысяч случаев коронавируса. А в Италии (шестое место в мире), названную ранее эпицентром эпидемии в Европе, — 232 тысячи 248 случаев.
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