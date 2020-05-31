Какие меры безопасности предпримут во время подготовки к Параду Победы

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Юбилейный 75-й Парад Победы состоится 24 июня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Тема:
День Победы

24 июня будет выходным днем. А вечером в 22.00 по московскому времени, пройдет праздничный салют.

И еще — подготовка к параду пройдет с соблюдением всех мер безопасности. В ближайшее время военные медики и бойцы химической защиты продезинфицируют казармы и почти пять тысяч единиц техники.

Все солдаты и офицеры дополнительно сдадут тест на коронавирус. Отработка строевого шага будет проводиться в перчатках и масках. Тренировки начнутся 8 июня в подмосковном Алабино.

17 и 18 июня запланированы ночные репетиции в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и иностранные лидеры будут наблюдать за Парадом Победы с трибуны.

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