Путин поручил расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей
Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.
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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Согласно перечню, опубликованному на сайте Кремля, в него теперь включены железнодорожные пассажирские перевозки и водный транспорт.
«Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта. Срок — 10 июня 2020 года», — говорится в перечне поручений.
Кроме прочего, Владимир Путин дал рекомендации главам российских регионов по оказанию мер поддержки организациям по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Глава государства не оставил без внимания и туристические перевозки водным транспортом, а также деятельность автовокзалов и автостанций.
Поручения российского лидера были опубликованы по итогам совещания 7 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал вопросы воспитания детей одними из ключевых национальных приоритетов.
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