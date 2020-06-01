Путин поручил расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Согласно перечню, опубликованному на сайте Кремля, в него теперь включены железнодорожные пассажирские перевозки и водный транспорт.

«Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта. Срок — 10 июня 2020 года», — говорится в перечне поручений.

Кроме прочего, Владимир Путин дал рекомендации главам российских регионов по оказанию мер поддержки организациям по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Глава государства не оставил без внимания и туристические перевозки водным транспортом, а также деятельность автовокзалов и автостанций.

Поручения российского лидера были опубликованы по итогам совещания 7 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал вопросы воспитания детей одними из ключевых национальных приоритетов.