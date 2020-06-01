Путин поручил расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей

|
Василий Заика
54

Соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Согласно перечню, опубликованному на сайте Кремля, в него теперь включены железнодорожные пассажирские перевозки и водный транспорт.

«Правительству Российской Федерации: включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, следующие виды экономической деятельности: деятельность по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом, а также деятельность внутреннего водного транспорта. Срок — 10 июня 2020 года», — говорится в перечне поручений.

Кроме прочего, Владимир Путин дал рекомендации главам российских регионов по оказанию мер поддержки организациям по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. Глава государства не оставил без внимания и туристические перевозки водным транспортом, а также деятельность автовокзалов и автостанций.

Поручения российского лидера были опубликованы по итогам совещания 7 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал вопросы воспитания детей одними из ключевых национальных приоритетов.

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 3 994 человека
1 июн
Эпоха возрождения: в России вторая волна снятия ограничений из-за COVID-19
1 июн
До миллиарда детей по всему миру в прошлом году испытали на себе насилие
1 июн
Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от СОVID-19, чем маски
31 мая
Как коронавирус связан со свертываемостью крови?
31 мая
Роспотребнадзор приступил к разработке сверхточного экспресс-теста на COVID-19
31 мая
Почему маски на общественном пляже не нужны? Мнение вирусолога
31 мая
«Клубнику от курицы не отличить»: Песков о потере обоняния при COVID-19
31 мая
Бывший солист «Отпетых мошенников» работает таксистом из-за безденежья
31 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 31 мая
+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
70.75
-0.35 78.55
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:17
«Вы видели его?» — Кушанашвили заявил, что Волочкова выдумала историю с возлюбленным
12:04
«Дарите радость»: Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Евгению Симонову
11:58
Клиенты Сбербанка пожаловались на проблемы в работе мобильного приложения
11:53
По делу серийных педофилов в Петербурге задержаны рок-музыкант и инженер
11:45
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
11:38
«Куда лучше!» — Рэпер Элджей показал себя без линз и гризлов

Сейчас читают

Видео: Елена Воробей призналась, что инфицирована коронавирусом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок