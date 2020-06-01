Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи населению
Ответственным за исполнение поручения президента России назначен глава Минздрава Михаил Мурашко.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение возобновить оказание плановой медицинской помощи россиянам. Соответствующее поручение главы государства содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
«Возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Российской Федерации», — говорится в документе.
Отмечается, что ответственным за исполнение распоряжения российского лидера назначен глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Владимир Путин ждет доклад о проведенных мероприятиях до 10 июня.
Кроме того, президент России обязал ведомство обеспечить сохранение резерва койко-мест для лечения инфицированных коронавирусом в стране.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.
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