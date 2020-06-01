Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Президент РФ Владимир Путин поздравил уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову с очередным пополнением в семье. Глава государства передал самые теплые пожелания детскому омбудсмену и всем многодетным семьям страны в ходе видеоконференции.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что в стране были введены дополнительные выплаты на детей, а также скорректированы условия назначения пособий и оформления различных документов.

Владимир Путин, помимо прочего, отметил, что пандемия коронавируса и введенные санитарные ограничения отразились на экономике, работе предприятий и благополучии россиян.

«Это неизбежно было. Но, реализуя наши меры, меры поддержки, мы приняли принципиальное решение. Оно заключалось в том, что, прежде всего, мы решили помогать напрямую людям и поддержать семьи с детьми», — обратил внимание президент РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи населению.