Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

|
Василий Заика
89

Президент РФ напомнил, что в России были введены дополнительные выплаты на детей, скорректированы условия назначения пособий и оформления документов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поздравил уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову с очередным пополнением в семье. Глава государства передал самые теплые пожелания детскому омбудсмену и всем многодетным семьям страны в ходе видеоконференции.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что в стране были введены дополнительные выплаты на детей, а также скорректированы условия назначения пособий и оформления различных документов.

Владимир Путин, помимо прочего, отметил, что пандемия коронавируса и введенные санитарные ограничения отразились на экономике, работе предприятий и благополучии россиян.

«Это неизбежно было. Но, реализуя наши меры, меры поддержки, мы приняли принципиальное решение. Оно заключалось в том, что, прежде всего, мы решили помогать напрямую людям и поддержать семьи с детьми», — обратил внимание президент РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи населению.

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 июн
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
1 июн
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи населению
1 июн
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов
1 июн
Путин поручил расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей
1 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 3 994 человека
1 июн
Эпоха возрождения: в России вторая волна снятия ограничений из-за COVID-19
1 июн
До миллиарда детей по всему миру в прошлом году испытали на себе насилие
1 июн
Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от СОVID-19, чем маски
31 мая
Как коронавирус связан со свертываемостью крови?
31 мая
Роспотребнадзор приступил к разработке сверхточного экспресс-теста на COVID-19
+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:56
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля
16:55
Эмин опубликовал совместное фото с детьми на отдыхе в Анапе
16:42
Путин назвал идеальную дату голосования по поправкам в Конституцию
16:42
Челябинский храм временно переезжает в салон эротического массажа
16:35
Памфилова предложила растянуть голосование по Конституции на неделю
16:31
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц

Сейчас читают

Фото: Знаменитости в детстве и сейчас. Узнаете Пугачеву, Лободу и Крида?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок