Режим ЧС введен в Мурманской области после обрушения ж/д моста

Режим чрезвычайной ситуации введен в Кольском районе Мурманской области. Там из-за паводка обрушился железнодорожный мост. Авария произошла во время ремонтных работ. Никто не пострадал. Перевозки пассажиров и грузов по мосту были остановлены еще на выходных, когда уровень воды в реке Кола поднялся. Из-за этого сместилась и деформировалась одна из опор.

В Центральной России лето началось с природных катаклизмов. В Белгородской области прошел сильный ураган. Порывы ветра гнули деревья и срывали крыши с домов. Местные жители выложили в соцсети видео, на которых мелкие предметы кружатся в воздушных воронках. В некоторых районах выпал еще и град — огромные ледяные горошины побили растения и окна в домах.