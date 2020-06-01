Режим ЧС введен в Мурманской области после обрушения ж/д моста
ЧП произошло в Кольском районе во время ремонтных работ.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Режим чрезвычайной ситуации введен в Кольском районе Мурманской области. Там из-за паводка обрушился железнодорожный мост. Авария произошла во время ремонтных работ. Никто не пострадал. Перевозки пассажиров и грузов по мосту были остановлены еще на выходных, когда уровень воды в реке Кола поднялся. Из-за этого сместилась и деформировалась одна из опор.
В Центральной России лето началось с природных катаклизмов. В Белгородской области прошел сильный ураган. Порывы ветра гнули деревья и срывали крыши с домов. Местные жители выложили в соцсети видео, на которых мелкие предметы кружатся в воздушных воронках. В некоторых районах выпал еще и град — огромные ледяные горошины побили растения и окна в домах.
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