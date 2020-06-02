Первичные выборы делегатов стартуют на фоне беспорядков в США
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.
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Фото, видео: ТАСС / DIEGO AZUBEL, 5-tv.ru
И фоне беспорядков в США сегодня сразу в нескольких штатах пройдут первичные выборы делегатов на национальные съезды Республиканской и Демократической партий.
Эксперты уверены: демократы постараются использовать волну массовых протестов, охвативших страну, чтобы укрепить позиции своего кандидата в президенты Джо Байдена. Его рейтинг за последние дни вырос, и теперь он на несколько процентов опережает Дональда Трампа.
Политологи связывают это с требованием президента США жестко подавить погромы. Выборы президента США назначены на 3 ноября.
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