Первичные выборы делегатов стартуют на фоне беспорядков в США

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Президентские выборы в США намечены на 3 ноября.

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Фото, видео: ТАСС / DIEGO AZUBEL, 5-tv.ru

И фоне беспорядков в США сегодня сразу в нескольких штатах пройдут первичные выборы делегатов на национальные съезды Республиканской и Демократической партий.

Эксперты уверены: демократы постараются использовать волну массовых протестов, охвативших страну, чтобы укрепить позиции своего кандидата в президенты Джо Байдена. Его рейтинг за последние дни вырос, и теперь он на несколько процентов опережает Дональда Трампа.

Политологи связывают это с требованием президента США жестко подавить погромы. Выборы президента США назначены на 3 ноября.

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