Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей Алеппо
За последний месяц на территории за рекой Евфрат наши военные доставили более 170 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
Гнев и конфликты: астролог предупредил об опасностях грядущих летних затмений
Фото, видео: ТАСС/Леваненков Сергей, 5-tv.ru
В Сирии встречают колонны с российской гуманитарной помощью. Для жителей Алеппо это настоящее спасение. В некоторых селениях до сих пор перебои с продовольствием. Что-то заработать можно лишь в крупных городах. Вся экономика держится исключительно на сельском хозяйстве. Прошлогодние запасы подходят к концу.
«Мы все крестьяне живем от урожая к урожаю. Я всю жизнь работал на поле. Спасибо России за помощь. Смотрите сколько тут людей!» — отметил местный житель.
За последний месяц на территории за рекой Евфрат наши военные доставили более 170 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Сирии боевики обстреляли жилые кварталы в нескольких провинциях. По данным Центра по примирению враждующих сторон, огонь ведут снайперы-одиночки.
- 3 июн
- В Сирии боевики обстреляли жилые кварталы в нескольких провинциях
- 2 июн
- Символы дружбы народов России и Сирии восстанавливают в Дамаске
- 1 июн
- Заминированный автомобиль взорвался в пригороде Алеппо. Есть жертвы
- 29 мая
- Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией
- 29 мая
- В Сирии возобновляется железнодорожное сообщение
- 28 мая
- Сирийцы благодарны российским военным за очередную партию гумпомощи
- 27 мая
- Варварство как главный почерк террористов в Сирии
- 26 мая
- Сирийцы благодарны российским военным за разблокирование трассы М-4
- 25 мая
- Военные из России и Сирии провели совместные учения в порту Тартус
- 22 мая
- Что вернувшиеся из «Эр-Рукбана» жители Пальмиры рассказали о жизни в лагере?
Читайте также
83%
0.68 77.32
0.70
Нашли ошибку?