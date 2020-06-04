Российские военные доставили гуманитарную помощь для жителей Алеппо

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За последний месяц на территории за рекой Евфрат наши военные доставили более 170 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

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Фото, видео: ТАСС/Леваненков Сергей, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии встречают колонны с российской гуманитарной помощью. Для жителей Алеппо это настоящее спасение. В некоторых селениях до сих пор перебои с продовольствием. Что-то заработать можно лишь в крупных городах. Вся экономика держится исключительно на сельском хозяйстве. Прошлогодние запасы подходят к концу.

«Мы все крестьяне живем от урожая к урожаю. Я всю жизнь работал на поле. Спасибо России за помощь. Смотрите сколько тут людей!» — отметил местный житель.

За последний месяц на территории за рекой Евфрат наши военные доставили более 170 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Сирии боевики обстреляли жилые кварталы в нескольких провинциях. По данным Центра по примирению враждующих сторон, огонь ведут снайперы-одиночки.

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