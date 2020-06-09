В Москве после ДТП с Ефремовым перекрыли пять полос Садового кольца

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Алина Потёмкина
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В ЦОДД разъяснили, как осуществляется движение в районе аварии.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В Москве перекрыто пять полос Садового кольца после ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в Центре организации дорожного движения правительства столицы (ЦОДД).

«Перекрыто пять полос. Движение в районе ДТП осуществляется по полосе встречного направления», — говорится в сообщении.

Авария случилась в центре Москвы в районе Смоленской площади. Машина артиста Jeep Grand Cherokee выехала на встречную полосу и врезалась в легковой автомобиль Lada. Актер был за рулем иномарки, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате наезда пострадали два человека, один из них получил черепно-мозговую травму и перелом грудной клетки. Очевидец рассказал 5-tv.ru о ДТП с участием Ефремова на Смоленской площади в Москве.

Позднее стало известно, что артист был задержан сотрудниками полиции. Сейчас его везут на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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