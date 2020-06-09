Берегись автомобиля, если за рулем пьяный Михаил Ефремов. Хроника одного ДТП
Серьезную аварию актер спровоцировал вечером 8 июня в центре Москвы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Актеру Михаилу Еферемову, устроившему серьезную аварию в центре Москвы грозит уголовный срок. Поздно вечером на Смоленской площади иномарка заслуженного артиста на большой скорости, пересекла две сплошные и лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем.
Водитель «Лады» в критическом состоянии, сам актер едва держался на ногах, но не от травм. В момент ДТП Ефремов был пьян. Это уже подтвердила медэкспертиза.
Кадры с места ЧП изучила Татьяна Хабибуллина.
Ранее 5-tv.ru публиковал топ самых безумных поступков актера Михаила Ефремова.
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