Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде после ДТП в центре Москвы

Актер Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде после «пьяного» ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — цитирует агентство собеседника.

ДТП с участием актера произошло поздно вечером 8 июня в центре Москвы. Иномарка Ефремова вылетела на встречную полосу и протаранила отечественную легковушку. Сам артист не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.