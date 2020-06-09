Тропические ливни обрушились и на Дальний Восток — под воду уже ушел Благовещенск. Улицы города превратились в каналы — передвигаться можно только на лодках, либо вплавь.

Дожди размыли грунт и под водой теперь скрываются глубокие воронки и овраги.

Оксана Руденко о погодном апокалипсисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на смену смерчам и ливням на Россию надвигается аномальная жара.