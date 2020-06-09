Тропические ливни обрушились на Благовещенск — видео
Всего за одну ночь осадков выпало, как за целый месяц.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Тропические ливни обрушились и на Дальний Восток — под воду уже ушел Благовещенск. Улицы города превратились в каналы — передвигаться можно только на лодках, либо вплавь.
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