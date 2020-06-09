Тропические ливни обрушились на Благовещенск — видео

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Всего за одну ночь осадков выпало, как за целый месяц.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Погода

Тропические ливни обрушились и на Дальний Восток — под воду уже ушел Благовещенск. Улицы города превратились в каналы — передвигаться можно только на лодках, либо вплавь.

Дожди размыли грунт и под водой теперь скрываются глубокие воронки и овраги.

Оксана Руденко о погодном апокалипсисе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на смену смерчам и ливням на Россию надвигается аномальная жара.

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