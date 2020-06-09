Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП, вызвали скорую помощь
В результате аварии в центре Москвы с участием актера погиб водитель «Лады».
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Михаилу Ефремову понадобилась помощь медиков, к нему домой вызвали скорую помощь. Ранее стало известно, что артист не явился на допрос к 11 утра, сообщается, что у него ухудшилось самочувствие после ДТП, которое устроил актер на Смоленской площади в Москве.
Как стало известно 5-tv.ru, Ефремов жалуется на сердечные боли и общее недомогание.
Сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.
После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.
- 9 июн
- Врачи психиатрической бригады, приехавшие к Ефремову, взяли с собой смирительную рубашку
- 9 июн
- Песков назвал чудовищным ДТП с участием Михаила Ефремова
- 9 июн
- «Он не избежит наказания»: сын и племянник погибшего в ДТП о Ефремове
- 9 июн
- Видео: Ефремов едва не спровоцировал аварию за секунды до смертельного ДТП
- 9 июн
- Ефремову вызвали службу психиатрической помощи после смертельного ДТП
- 9 июн
- «Он очень много работал»: Гаркалин прокомментировал «пьяное» ДТП с Ефремовым
- 9 июн
- Прокуратура взяла на контроль расследование «пьяного» ДТП с Ефремовым
- 9 июн
- Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП — адвокат
- 9 июн
- «Что взять с алкоголика?!» — Родственница погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
- 9 июн
- Ефремов с начала года оплатил десяток штрафов за нарушение ПДД
Читайте также
54%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?