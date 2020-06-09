Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП, вызвали скорую помощь

Михаилу Ефремову понадобилась помощь медиков, к нему домой вызвали скорую помощь. Ранее стало известно, что артист не явился на допрос к 11 утра, сообщается, что у него ухудшилось самочувствие после ДТП, которое устроил актер на Смоленской площади в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, Ефремов жалуется на сердечные боли и общее недомогание.

Сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.