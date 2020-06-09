Видео: Ефремов едва не спровоцировал аварию за секунды до смертельного ДТП
Пьяный актер выехал на Садовое кольцо с прилегающей дороги, не предоставив преимущество другому автомобилю.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Нетрезвый актер Михаил Ефремов едва не спровоцировал аварию незадолго до смертельного ДТП с фургоном. В поле зрения камеры видеонаблюдения попал момент, когда знаменитость на своем Jeep выезжает на Садовое кольцо с прилегающей дороги.
На кадрах видно, что Михаил Ефремов выезжает, вопреки правилам, сразу во второй ряд. Водителю ехавшей следом машины пришлось два раза эффективно притормозить, чтобы избежать столкновения.
Спустя довольно непродолжительное время Михаил Ефремов, предположительно, потеряет управление и его внедорожник вылетит на встречную полосу, где протаранит фургон. Впоследствии пострадавший водитель скончается в НИИ скорой помощи имени Склифосовского от полученных тяжелейших травм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что устроившему смертельное ДТП Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь.
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