Ефремову вызвали службу психиатрической помощи после смертельного ДТП

Как стало известно 5-tv.ru, к дому Михаила Ефремова направляется психиатрическая бригада врачей из частной клиники. Ранее артисту вызвали государственную неотложку, однако супруга артиста настояла, чтобы его осмотрели другие врачи.

Актер жаловался на боли в сердце и общее недомогание.

Ранее стало известно, что артист не явился на допрос к 11 утра. В настоящий момент полиция окружила дом артиста, там же продолжают дежурить несколько неотложек.

Михаил Ефремов устроил страшное ДТП 8 июня на Смоленской площади Сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.