Ефремову вызвали службу психиатрической помощи после смертельного ДТП
Как стало известно 5-tv.ru, супруга артиста настояла, чтобы мужа осмотрели медики не из государственной скорой, а из частной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Как стало известно 5-tv.ru, к дому Михаила Ефремова направляется психиатрическая бригада врачей из частной клиники. Ранее артисту вызвали государственную неотложку, однако супруга артиста настояла, чтобы его осмотрели другие врачи.
Актер жаловался на боли в сердце и общее недомогание.
Ранее стало известно, что артист не явился на допрос к 11 утра. В настоящий момент полиция окружила дом артиста, там же продолжают дежурить несколько неотложек.
Михаил Ефремов устроил страшное ДТП 8 июня на Смоленской площади Сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.
После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.
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