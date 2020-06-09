Ефремову вызвали службу психиатрической помощи после смертельного ДТП

|
Валентин Черников
Эксклюзив 542

Как стало известно 5-tv.ru, супруга артиста настояла, чтобы мужа осмотрели медики не из государственной скорой, а из частной.

Ефремову вызвали службу психиатрической помощи после смертельного ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Как стало известно 5-tv.ru, к дому Михаила Ефремова направляется психиатрическая бригада врачей из частной клиники. Ранее артисту вызвали государственную неотложку, однако супруга артиста настояла, чтобы его осмотрели другие врачи.

Актер жаловался на боли в сердце и общее недомогание.

Ранее стало известно, что артист не явился на допрос к 11 утра. В настоящий момент полиция окружила дом артиста, там же продолжают дежурить несколько неотложек.

Михаил Ефремов устроил страшное ДТП 8 июня на Смоленской площади Сам артист в аварии не пострадал. По словам очевидцев, когда его вели к машине правоохранители, он был пьян и говорил заплетающимся языком. Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста.

После смерти пострадавшего водителя уголовное дело в отношении Михаила Ефремова переквалифицировано на более тяжелую часть статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
9 июн
Врачи психиатрической бригады, приехавшие к Ефремову, взяли с собой смирительную рубашку
9 июн
Песков назвал чудовищным ДТП с участием Михаила Ефремова
9 июн
«Он не избежит наказания»: сын и племянник погибшего в ДТП о Ефремове
9 июн
Видео: Ефремов едва не спровоцировал аварию за секунды до смертельного ДТП
9 июн
Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП, вызвали скорую помощь
9 июн
«Он очень много работал»: Гаркалин прокомментировал «пьяное» ДТП с Ефремовым
9 июн
Прокуратура взяла на контроль расследование «пьяного» ДТП с Ефремовым
9 июн
Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП — адвокат
9 июн
«Что взять с алкоголика?!» — Родственница погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
9 июн
Ефремов с начала года оплатил десяток штрафов за нарушение ПДД

Читайте также

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:08
Врачи психиатрической бригады, приехавшие к Ефремову, взяли с собой смирительную рубашку
14:01
Песков назвал чудовищным ДТП с участием Михаила Ефремова
13:48
Анна Хилькевич рассказала, почему решила поменять имя дочери
13:43
«Он не избежит наказания»: сын и племянник погибшего в ДТП о Ефремове
13:31
Видео: Ефремов едва не спровоцировал аварию за секунды до смертельного ДТП
13:24
Ефремову вызвали службу психиатрической помощи после смертельного ДТП

Сейчас читают

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП — адвокат
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок