Панин признался, что в пьяном виде устроил аварию рядом с местом смертельного ДТП Ефремова
Актер рассказал, что, как и Михаил Ефремов, не раз садился за руль нетрезвым.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Скандально известный артист Алексей Панин прокомментировал ситуацию со смертельным ДТП в Москве при участии заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Артист признался, что сам не раз становился виновником аварий на том же самом «проклятом» месте на Смоленской площади. Тогда Панин, равно как и Ефремов, находился в нетрезвом состоянии.
«У меня был роман с Мариной Александровой, она улетела в Рим со своей подружкой артисткой Ломоносовой. А я пьяный на ее RAW4 чуть подальше, где Миша врезался, лоб в лоб влетел в человека. Машина была всмятку, я до сих пор Марине Александровой должен денег», — вспомнил Панин в ходе онлайн пресс-конференции в НСН на тему «Театр и кино в период пандемии».
Отвечая на вопрос о том, какое наказание последовало за ужасный проступок, Алексей, смеясь, заметил: «Никакого!». По его словам, разбитая машина и долг — уже суровое наказание за крупное ДТП. Однако тут же напомнил окружающим, что его аварии все-таки обходились без человеческих жертв.
«Наказание — разбитая машина Марины Александровой… Мне повезло, что во всех моих авариях, в которые я по пьянке попадал, меня проносило. Сейчас у меня отобрана машина», — подытожил актер.
ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб один человек, произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади. Иномарка актера вылетела на встречную полосу и врезалась в отечественную машину «Ладу». Позднее экспертиза подтвердила наличие алкоголя в организме артиста в момент аварии.
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье о «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест.
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