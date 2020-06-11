Находящегося под домашним арестом Ефремова заподозрили в использовании Telegram

Заслуженного артиста Михаила Ефремова, помещенного судом под домашний арест после «пьяного» ДТП в Москве, заподозрили в использовании Telegram. В настоящий момент, согласно решению инстанции, звезда отечественного кинематографа не может вести переговоры в интернете «без письменного разрешения следователя».

У знакомых Ефремова, чей телефон был записан в адресной книге, стали приходить уведомления о регистрации актера в Telegram, в тот момент, когда он уже находился под домашним арестом. Однако неизвестно действительно ли номер, зарегистрированный в сети, принадлежит Ефремову. Однако по информации 5-tv.ru, в 2019 году им еще пользовался сам актер. Кроме этого, стало известно, что этот же номер использовался при оплате парковки джипа, на котором звезда устроил смертельное ДТП.

Возможность, что следователь в «письменном виде» мог разрешить Ефремову использоваться Telegram, представляется сомнительной, поскольку мессенджер официально заблокирован на территории РФ.

Запросы с целью проверки соответствующих сведений направлены во ФСИН и в ГУ МВД.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.