Находящегося под домашним арестом Ефремова заподозрили в использовании Telegram
Номер, с которого прошла регистрация в соцсети, предположительно, в 2019 году принадлежал актеру. В настоящий момент точно неизвестно, использует ли его звезда.
Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan
Заслуженного артиста Михаила Ефремова, помещенного судом под домашний арест после «пьяного» ДТП в Москве, заподозрили в использовании Telegram. В настоящий момент, согласно решению инстанции, звезда отечественного кинематографа не может вести переговоры в интернете «без письменного разрешения следователя».
У знакомых Ефремова, чей телефон был записан в адресной книге, стали приходить уведомления о регистрации актера в Telegram, в тот момент, когда он уже находился под домашним арестом. Однако неизвестно действительно ли номер, зарегистрированный в сети, принадлежит Ефремову. Однако по информации 5-tv.ru, в 2019 году им еще пользовался сам актер. Кроме этого, стало известно, что этот же номер использовался при оплате парковки джипа, на котором звезда устроил смертельное ДТП.
Возможность, что следователь в «письменном виде» мог разрешить Ефремову использоваться Telegram, представляется сомнительной, поскольку мессенджер официально заблокирован на территории РФ.
Запросы с целью проверки соответствующих сведений направлены во ФСИН и в ГУ МВД.
- 11 июн
- «Избавились от хайпа»: Почему исчезло видео с Ефремовым в баре перед ДТП?
- 11 июн
- Сотрудники ФСИН увезли Михаила Ефремова из дома
- 11 июн
- Пожилая мать приехала проститься с погибшим в ДТП с Ефремовым сыном
- 11 июн
- Андрей Разин рассказал о наводящем ужас на окружающих Михаиле Ефремове
- 11 июн
- Устроившего смертельное ДТП Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
- 11 июн
- Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве
- 11 июн
- Бар, в котором Ефремов «заправился» перед смертельным ДТП, закрыт
- 10 июн
- Адвокат рассказала, в каком случае Ефремова могут оправдать
- 10 июн
- «Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
- 10 июн
- В день ДТП Ефремов дважды заходил в бар, который должен быть закрыт
Читайте также
77%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?