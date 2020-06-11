Сотрудники ФСИН увезли Михаила Ефремова из дома

Михаила Ефремова из дома забрали сотрудники ФСИН. Предположительно, актера, который устроил смертельное ДТП на Смоленской площади, повезли на допрос.

Отвечать на вопросы журналистов артист отказался, он сел в машину в сопровождении сотрудников ФСИН и уехал. На актере были маска и очки с темными стеклами.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.