Сотрудники ФСИН увезли Михаила Ефремова из дома
Предположительно, актера повезли на допрос.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru
Михаила Ефремова из дома забрали сотрудники ФСИН. Предположительно, актера, который устроил смертельное ДТП на Смоленской площади, повезли на допрос.
Отвечать на вопросы журналистов артист отказался, он сел в машину в сопровождении сотрудников ФСИН и уехал. На актере были маска и очки с темными стеклами.
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