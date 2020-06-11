Сотрудники ФСИН увезли Михаила Ефремова из дома

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Нюра Незванова
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Предположительно, актера повезли на допрос.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михаила Ефремова из дома забрали сотрудники ФСИН. Предположительно, актера, который устроил смертельное ДТП на Смоленской площади, повезли на допрос.

Отвечать на вопросы журналистов артист отказался, он сел в машину в сопровождении сотрудников ФСИН и уехал. На актере были маска и очки с темными стеклами.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.

Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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