Джигурда о Ефремове: «Мише могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты»
Эпатажный артист также предположил еще одну версию, «оправдывающую» пьянство своего коллеги по цеху.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Советский и украинский актер Никита Джигурда не смог остаться в стороне от громкой истории со смертельным ДТП, устроенным его коллегой по цеху Михаилом Ефремовым. По словам эпатажного артиста, Ефремов мог не знать о том, что употребляет наркотики — ему их просто подсыпали.
«Я люблю и уважаю Мишу Ефремова, несмотря на травлю в СМИ. Я не исключаю, что Мише могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты! Тем паче, что записи с камер наблюдения в баре, где <…> Ефремов, оказались вытерты», — написал в своем Instagram Джигурда.
Он также не преминул напомнить, что его самого «траванули на одном из центральных каналов» шесть лет назад после того, как он выложил в интернет цикл своих стихов.
В качестве еще одной версии, вероятной призванной оправдать вопиющее поведение Ефремова, Джигурда предположил, что на его коллегу мог негативно повлиять режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Жизнерадостный, супер талантливый Миша Ефремов, будучи артистом тонкой душевной организации <…> испытывал огромные стрессы от этого <…>! Короче, кто бы что ни говорил, я останусь общественным адвокатом великолепного артиста, которого, увы, постигла трагедия», — заявил Никита Джигурда.
8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада», за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина. Мужчина скончался от травм в больнице. Ефремов решением суда помещен под домашний арест, свою вину он признал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов в момент смертельного ДТП был не только пьян, но и под кайфом.
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