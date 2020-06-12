«Праздник единения»: Посол РФ в Белоруссии поздравил россиян

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Карина Бернтгольц
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Дмитрий Мезенцев оценил важность российского государственного праздника, отмечаемого 12 июня.

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Фото, видео: РИА Новости / Андрей Александров; YouTube / Посольство России в Беларуси; 5-tv.ru

Тема:
День России

Поздравления с Днем России 12 июня звучат из разных уголков мира. Поздравил россиян с государственным праздником и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он отметил важность этого дня и единство народов.

«День, когда мы можем вглядеться в нашу тысячелетнюю историю. День, когда мы еще раз говорим друг другу, что мы едины. День, когда мы протягиваем руку нашим друзьям, союзникам, партнерам, коллегам. И мы очень хотим, чтобы День России был праздником не только для граждан огромного и великого государства. Мы хотим, чтобы это был праздник единения всех тех, кто разделяет наши традиции, наши принципы, наши подходы к тому, чтобы мир был спокойным и безопасным», — подчеркнул дипломат.

Он вспомнил о том, что в прошлом году по случаю Дня России в Минске проходили масштабные торжества и поблагодарил власти страны за предоставленную возможность.

Посол РФ в Белоруссии также отметил, что был бы рад, если бы и в этом году Белоруссия отметила праздник «в широком формате». Однако из-за пандемии коронавируса торжества будут более скромными и перейдут в режим онлайн.

«И сегодня, и завтра мы хотим множить наши подходы. Мы хотим, чтобы союзное государство было сильнее, мы хотим, чтобы молодежь, особенно в этот год, в год Великой Победы, всматриваясь в лица фронтовиков, осмысливала великий подвиг, понимая, что им предстоит немало дел. Хотелось, чтобы они были в мирной, спокойной, доброжелательной жизни», — подытожил Мезенцев.

В 2019 году в Минске День России отметили масштабными торжествами в Верхнем городе и на площади у Дворца спорта. На 12-часовой гала-концерт звезд российской и белорусской эстрады собрались около 25 тысяч жителей и гостей города. Перед зрителями выступили Хор Турецкого, Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Войтенко и другие артисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские прочитали трогательные стихи о Родине. Акцию приурочили к празднованию Дня России.

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