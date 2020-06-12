«Праздник единения»: Посол РФ в Белоруссии поздравил россиян
Дмитрий Мезенцев оценил важность российского государственного праздника, отмечаемого 12 июня.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Фото, видео: РИА Новости / Андрей Александров; YouTube / Посольство России в Беларуси; 5-tv.ru
Поздравления с Днем России 12 июня звучат из разных уголков мира. Поздравил россиян с государственным праздником и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Он отметил важность этого дня и единство народов.
«День, когда мы можем вглядеться в нашу тысячелетнюю историю. День, когда мы еще раз говорим друг другу, что мы едины. День, когда мы протягиваем руку нашим друзьям, союзникам, партнерам, коллегам. И мы очень хотим, чтобы День России был праздником не только для граждан огромного и великого государства. Мы хотим, чтобы это был праздник единения всех тех, кто разделяет наши традиции, наши принципы, наши подходы к тому, чтобы мир был спокойным и безопасным», — подчеркнул дипломат.
Он вспомнил о том, что в прошлом году по случаю Дня России в Минске проходили масштабные торжества и поблагодарил власти страны за предоставленную возможность.
Посол РФ в Белоруссии также отметил, что был бы рад, если бы и в этом году Белоруссия отметила праздник «в широком формате». Однако из-за пандемии коронавируса торжества будут более скромными и перейдут в режим онлайн.
«И сегодня, и завтра мы хотим множить наши подходы. Мы хотим, чтобы союзное государство было сильнее, мы хотим, чтобы молодежь, особенно в этот год, в год Великой Победы, всматриваясь в лица фронтовиков, осмысливала великий подвиг, понимая, что им предстоит немало дел. Хотелось, чтобы они были в мирной, спокойной, доброжелательной жизни», — подытожил Мезенцев.
В 2019 году в Минске День России отметили масштабными торжествами в Верхнем городе и на площади у Дворца спорта. На 12-часовой гала-концерт звезд российской и белорусской эстрады собрались около 25 тысяч жителей и гостей города. Перед зрителями выступили Хор Турецкого, Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Войтенко и другие артисты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейские прочитали трогательные стихи о Родине. Акцию приурочили к празднованию Дня России.
- 12 июн
- Мероприятия в честь Дня России проходят в Белоруссии — видео
- 12 июн
- Путин выразил уверенность в поддержке россиянами поправок к Конституции
- 12 июн
- Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав российского ВМФ
- 12 июн
- Путин принимает участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе — прямая трансляция
- 12 июн
- Российские дипломаты из разных уголков мира исполнили государственный гимн в День РФ
- 12 июн
- От Израиля до Канады: поздравления с Днем России звучат из разных уголков мира
- 12 июн
- Полицейские в честь Дня России прочли трогательные стихи о Родине
- 12 июн
- «Этот день символизирует мощь и величие российского государства»: Лукашенко поздравил Путина с праздником
- 12 июн
- Космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
- 12 июн
- Живете в России? А знаете ли вы государственные символы своей страны?
Читайте также
56%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?