Глава Курчатовского института рассказал о роли атомного проекта для России

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук оценил роль проекта по разработке атомного оружия в России, начатого в военные годы. Ученый отметил, что именно благодаря ему, стране удалось сохранить независимость.

«Мы сохранились сегодня как суверенное государство только потому, что в тяжелейшие годы войны наша власть и часть научного сообщества нашли в себе силы развивать то, что называется „атомный проект“. Только благодаря наличию ядерного оружия и средств его доставки в виде атомных подводных лодок и ракет мы сохранились как суверенное государство», — подчеркнул Ковальчук, добавив, что предложенные поправки в Конституцию, закрепляющие суверенитет государства, чрезвычайно важны.

В ходе онлайн-конференции «Россия и мир» в ТАСС он добавил, что ядерный потенциал государств становится все менее значимым на международной арене. По мнению ученого, необходимо идти в ногу со временем и вести разработки по многим современным научным направлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, регламентирующий использование российской стороной ядерного оружия.