В Израиле развернули флаг РФ площадью 600 квадратных метров в честь Дня России

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Виктория Андреева
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Торжественные мероприятия, приуроченные к 12 июня, прошли в Тель-Авиве.

В Израиле развернули флаг РФ площадью 600 квадратных метров в честь Дня России

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир;

Тема:
День России

Российский триколор площадью 600 квадратных метров в пятницу, 12 июня, развернули в Тель-Авиве в честь Дня России. Посольство РФ в Израиле опубликовало видеоролик с места проведения акции.

«Уважаемые соотечественники, поздравляем вас с Днем России. В этот день мы низко кланяемся героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла за то, что они спасли мир от „коричневой чумы“ и спасли европейских евреев от полного уничтожения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к поздравлениям присоединились члены объединения русскоязычных женщин, координационного совета организации русскоязычных соотечественников, а также иных общественных организаций Израиля.

Известно, что поздравить с великим праздником россиян поспешили и представители других стран. Так, 12 июня видеопоздравления записали граждане Белоруссии, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Канады и США.

Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео, где правоохранители читают проникновенные стихи в честь Дня России.

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