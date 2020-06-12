В Израиле развернули флаг РФ площадью 600 квадратных метров в честь Дня России
Торжественные мероприятия, приуроченные к 12 июня, прошли в Тель-Авиве.
Фото: ТАСС / Смирнов Владимир;
Российский триколор площадью 600 квадратных метров в пятницу, 12 июня, развернули в Тель-Авиве в честь Дня России. Посольство РФ в Израиле опубликовало видеоролик с места проведения акции.
«Уважаемые соотечественники, поздравляем вас с Днем России. В этот день мы низко кланяемся героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла за то, что они спасли мир от „коричневой чумы“ и спасли европейских евреев от полного уничтожения», — говорится в сообщении.
🇮🇱 #Израиль 🎉 отмечает 🇷🇺 День России: в центре Тель-Авива был развернут флаг Российской Федерации площадью 6️⃣0️⃣0️⃣ кв. м. ❗— Russia🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) June 12, 2020
6️⃣0️⃣0️⃣ sq. m. flag of 🇷🇺 Russia in central Tel Aviv: 🇮🇱 #Israel 🎉 celebrates Day of Russia ❗#ДеньРоссии2020 #RussiaDay2020 #МыРоссия #WeRussia pic.twitter.com/0azIQ8eEto
Уточняется, что к поздравлениям присоединились члены объединения русскоязычных женщин, координационного совета организации русскоязычных соотечественников, а также иных общественных организаций Израиля.
Известно, что поздравить с великим праздником россиян поспешили и представители других стран. Так, 12 июня видеопоздравления записали граждане Белоруссии, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Канады и США.
Ранее 5-tv.ru показал трогательное видео, где правоохранители читают проникновенные стихи в честь Дня России.
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