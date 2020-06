В Израиле развернули флаг РФ площадью 600 квадратных метров в честь Дня России

Российский триколор площадью 600 квадратных метров в пятницу, 12 июня, развернули в Тель-Авиве в честь Дня России. Посольство РФ в Израиле опубликовало видеоролик с места проведения акции.

«Уважаемые соотечественники, поздравляем вас с Днем России. В этот день мы низко кланяемся героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, фронтовикам, вдовам погибших, труженикам тыла за то, что они спасли мир от „коричневой чумы“ и спасли европейских евреев от полного уничтожения», — говорится в сообщении.

🇮🇱 #Израиль 🎉 отмечает 🇷🇺 День России: в центре Тель-Авива был развернут флаг Российской Федерации площадью 6️⃣0️⃣0️⃣ кв. м. ❗

6️⃣0️⃣0️⃣ sq. m. flag of 🇷🇺 Russia in central Tel Aviv: 🇮🇱 #Israel 🎉 celebrates Day of Russia ❗#ДеньРоссии2020 #RussiaDay2020 #МыРоссия #WeRussia pic.twitter.com/0azIQ8eEto