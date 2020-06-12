От Израиля до Канады: поздравления с Днем России звучат из разных уголков мира

Ежегодно 12 июня в нашей стране отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России. Он объединеняет граждан не только внутри страны, но и за ее пределами. Даже находясь вдали от родины, россияне продолжают чтить традиции, а главы правительств иностранных государств направляет свои поздравления в честь этого события.

Израиль

Поздравления в адрес россиян звучат из разных уголков мира. В том числе к гражданам РФ обратился президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса Михаил Мирилашвили.

«В это непростое время экономического кризиса в мире в связи с пандемией российский народ проявляет удивительное единство, доброту, взаимопомощь, взаимоподдержку. Это всегда отличало российский народ. Самая главная черта российского народа — скромность. <…> Желаю Вам здоровья, счастья, процветания», — пожелал он.

К поздравлениям также присоединились мэр Ашкелона Томер Глам и заместитель мэра Софья Бейлин.

Twitter @israel_mid_ru

В этот день с поздравительной речью к россиянам также обратился председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны-борцов против нацизма Абрам Гринзайд.

«С Днем России вас, народы великой страны! Союз ветеранов Второй мировой войны-борцов против нацизма Израиля приветствует вас и поздравляет вас с национальным праздником. <.> Мне хочется выразить благодарность за помощь, участие в борьбе против нацизма», -отметил он.

❗Поздравление председателя израильского Союза ветеранов Второй мировой войны-борцов против нацизма А. Гринзайда по случаю 🎉 Дня России 1️⃣2️⃣ июня#ДеньРоссии #мыРоссия #ДеньРоссии2020 pic.twitter.com/ev66cTL3Cr — Russia🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) June 10, 2020

Великобритания

Королева Елизавета II также поздравила россиян с государственным праздником.

«Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время», — отметила она.

К празднованию Дня России в Великобритании подошли достаточно серьезно. В 16.00 по московскому времени будет организован онлайн-концерт Loving Russia, в ходе которого будут исполнены шедевры таких гениальных композиторов как Петр Чайковский, Михаил Глинка, СергейРахманинов и другие.

Twitter @RussianEmbassy

Также жителям страны было предложено принять участие в международной акции и разместить российский флаг в своем окне, а после сделать фото.

Twitter @RSGovUK

Франция

12 июня российские дипломаты во Франции прочитали на камеру стихи ко Дню Победы. В частности, директор духовно-культурного православного центра в Париже (РДКПЦ), советник Посольства России во Франции Леонид Кадышев вспомнил строки из стихотворения Юрия Шевчука «Русский характер»

Кроме того, на 12 июня запланирован вывозной рейс граждан РФ из Парижа.

Италия

Тем временем Совет Молодых российских соотечественников Италии запустил флешмоб «Город, в котором я родился», для участия в котором требуется записать 30-секундное видео о своей родине. Ролики всех участников акции будут смонтированы в единый видеоролик и размещены 12 июня в различных социальных сетях и российских СМИ.

Facebbok / ConsiglioDeiGiovaniRussiInItalia

Германия

В Германии ученики школы при посольстве России в Берлине исполнили трогательные песни ко Дню России. В акции могли принять все желающие.

Канада

А в Канаде 12 июня состоится телемост русской культуры, приуроченный ко Дню России.

YouTube / Canadian Ethnic TV

США

Не обошли стороной российский государственный праздник и США. Госсекретарь Америки Майк Помпео поздравил граждан страны с Днем России и отметил сотрудничество Вашингтона и Москвы в ходе Второй мировой войны.

«От имени правительства США и американского народа я поздравляю граждан России, которые празднуют сегодня День России. В этот праздник мы отмечаем 30-ю годовщину декларации о государственном суверенитете российского государства, которая отметила демократические устремления и суверенитет российского народа, века его истории, культуры и традиций, а также неотъемлемое право на достойную жизнь», — подчеркнул он.

Большинство мероприятий по случаю Дня России в разных странах проходят в режиме онлайн. В сети появляются поздравления с хештегами #Russia1Love #Россия помогает #RussiaDay #RussiaDay2020.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лукашенко поздравил Путина с Днем России.