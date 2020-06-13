Виторган оценил обращение Ефремова к родне жертвы ДТП

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Алина Потёмкина
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Артист отметил, что Ефремов дал всем желающим фальшивую возможность почувствовать себя выше него.

Виторган оценил обращение Ефремова к родне жертвы ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Максим Виторган высказался по поводу обращения своего коллеги по цеху Михаила Ефремова к родным жертвы ДТП с его участием, Сергея Захарова. В Instagram артист написал, что долго избегал комментариев на эту тему, поскольку все слова были бы пошлыми. Извинения актера он нашел точными и правдивыми.

«Думаю, я подсознательно ждал слов Миши. Я знал, что это будут самые простые, самые честные, самые беспощадные к себе слова. Мне нечего к ним добавить», — написал Виторган.

Также он отметил, что в первые дни после трагедии не писал ничего, поскольку слишком велик был риск «хоть в одной запятой совпасть со всеми этими ватагами профессионалов и любителей поедания падали на разных ток-шоу и в инстаграмах». Кроме того, по его мнению, Ефремов осчастливил массу людей, дав им фальшивую возможность почувствовать себя выше и лучше на фоне него.

ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, случилось в центре Москвы 8 июня. Артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и въехал в легковой автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался на следующее утро в больнице. Через четыре дня Ефремов записал обращение к семье погибшего, в котором принес извинения. Актер отметил, что понимает, что прощения ему нет, но он гарантирует помощь родным Захарова. Ефремов подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить свою вину. Также он отметил, что не желает смягчения своей участи, вопреки тому, что подозревает общественность. Ролик со словами актера собрал более полутора миллионов просмотров, отмечают «Дни.ру».

Как писал 5-tv.ru, семья покойного не приняла извинений Ефремова и отказалась от материальной помощи.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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