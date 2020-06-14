Подготовка ко всенародному голосованию вошла в активную фазу
Процедура состоится 1 июля. Главная задача — сделать голосование максимально безопасным.
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Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции вступила в активную фазу. До процедуры осталось чуть больше двух недель, состоится она 1 июля.
В этот четверг рабочая группа провела очередную встречу. Главная задача — сделать голосование максимально безопасным. Во многих регионах страны эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но рисковать нельзя. Поэтому предусмотрены и средства защиты, и отдельные входы и выходы, и специальная обработка участков.
Страна оправляется от эпидемии, жизнь возвращается в привычное, повседневное русло. А политическая активность является ее неотъемлемой частью. Ведь, что такое поправки в основной закон страны — это та самая уверенность в будущем.
Возьмите, к примеру, так называемые «вирусные» законы по поддержке граждан, которые были приняты в критических условиях. Они полностью отвечают национальным приоритетам, закрепленным в поправках. Мы снова заговорили о базовых основах общества — помощь близким, семья, любовь к детям и уважение к старшим. А еще остро прочувствовали, как важно единым фронтом выступить против любого. Именно об этом говорил Владимир Путин в День России.
«Для нас безусловны уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества; к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре% сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи; любовь к своей земле и незыблемость наших границ. Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны — и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — подчеркнул президент РФ.
И не забывайте, что уже в июле власти будут формировать бюджет на ближайший год. Экономика России получила ощутимый удар, на счету каждая копейка. Нас ждут непростые времена. А ведь мы должны проиндексировать пенсии и социальные выплаты. И именно поправки закрепят все это в главном законе страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где узнать о предлагаемых к одобрению поправках в Конституцию РФ.
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