«Перезвонит, мы встретимся» — Добровинский о желании Гармаша выступить от имени Ефремова
Ранее появилась информация о том, что актер договорился встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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Фото, видео: Телеканал "Россия"/ТАСС, 5-tv.ru
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова, прокомментировал появившуюся информацию о возможной встрече родственников погибшего с актером Сергеем Гармашем.
В беседе с 5-tv.ru Добровинский отверг какие-либо договоренности о подобной встрече, но при этом подчеркнул, что разговор между представителями семьи и актером об этом велся.
«Ни о каких договоренностях о встрече речи нет. Действительно, господин Гармаш разговаривал с представителями семьи, и они договорились, что он перезвонит. Когда перезвонит, мы встретимся, если нужно», — рассказал адвокат.
Ранее в эфире программы «Прямой эфир» на Первом канале брат погибшего в ДТП водителя Валерий Захаров рассказал, что Сергей Гармаш позвонил ему и предложил встретиться с целью «обсудить стороны конфликта». По словам Валерия, они договорились встретиться только в присутствии адвоката, пишет Teleprogramma.pro.
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП, произошедшего 8 июня в Москве, в результате которого погиб водитель Lada. В момент аварии артист находился в нетрезвом состоянии. Ефремов был отправлен под домашний арест на два месяца.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему заслуженный артист РФ выпил перед аварией.
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