«Продают страдания»: Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса заявила, что трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества.
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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, Instagram @shukshina_maria
Актриса и телеведущая Мария Шукшина резко осудила семью погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Сергея Захарова. В Instagram она возмутилась тем, как близкие покойного зарабатывают на трагедии, постоянно посещая ток-шоу на федеральном телевидении.
«Беда происходит в стране! Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с малаховым-борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания?» — возмутилась дочь писателя Шукшина.
Также она подчеркнула, что сам Михаил Ефремов понесет наказание, и худшим палачом для себя будет он сам. Однако, по ее мнению, виновны и те, кто сейчас разжигает рознь в обществе и устраивает травлю актера.
«Поверьте мне, я знаю Мишу, больше всего он наказал себя сам, как человек с совестью, он будет бичевать себя до конца своих дней. Он виноват, и он понесет наказание, и будет сидеть в тюрьме. Он тяжко согрешил. Но не меньше согрешают и те, кто, называя себя верующими, каждый Божий день стравливают людей в телестудиях, упиваясь чужой кровью, и провозглашая себя миротворцами», — гневно написала Шукшина.
ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, случилось 8 июня. Актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada. Водитель отечественной машины скончался. Артист помещен под домашний арест, возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
После резонансной аварии общественность раскололась на два лагеря. Одни требуют для актера сурового наказания и припоминают все старые грехи, другие пытаются поддержать артиста и призвать первых к милосердию. При этом сторонники Ефремова не отрицают его вины и необходимости наказания по закону.
Как писал ранее 5-tv.ru, Михаил Ефремов записал обращение к родным погибшего, в котором попросил прощения и заявил, что хочет помочь материально семье. Он подчеркнул, что не пытается откупиться, а лишь желает искупить вину. Также актер заверил, что не ищет путей, чтобы избежать кары за преступление. Родные покойного Захарова отказались принять извинения и деньги от актера.
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