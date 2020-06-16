В «Современнике» призвали к великодушию и милосердию после ДТП с Ефремовым

В столичном театре «Современник», где служит артист Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП на Смоленской площади в нетрезвом состоянии, впервые прокомментировали инцидент с актером. В обращении, которое опубликовано на официальном сайте театра, призвали помнить о великодушии и милосердии в эти непростые дни.

«В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — говорится в заявлении.

Представители театра также выразили соболезнования семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, а родным Ефремова пожелали «душевной стойкости». Кроме того, в «Современнике» объяснили, почему так долго после аварии не давали никаких комментариев к случившемуся.

«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей „Современника“ — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — подчеркнули в театре.

Смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве случилось по вине артиста 8 июня. Актер в нетрезвом виде выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada. Водитель отечественной машины, Сергей Захаров, скончался утром следующего дня в больнице. Артист помещен под домашний арест, в его отношении возбуждено уголовное дело. Спустя четыре дня Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего, а также заверил, что не пытается избежать ответственности. Семья Захарова извинений не приняла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым. Помимо нее сопереживание семье актера выказали Гоша Куценко, Никита Джигурда, Наталья Штурм, Любовь Успенская, Максим Виторган и другие.