Плохо чувствующий себя Ефремов бодрой походкой вышел на перекур после допроса

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Василий Заика
Эксклюзив 803

Актер был доставлен на допрос в ГСУ МВД по Москве по делу о «пьяном» ДТП.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых устроивший «пьяное» ДТП в Москве Михаил Ефремов во время перерыва в ходе допроса идет к специально отведенному месту для курения. Видно, что актер выходит из здания столичного Главного следственного управления МВД бодрым шагом.

А вот после перекура, будто опомнившись, заслуженный артист РФ идет в обратном направлении медленно, склонив голову, и держится за сердце. К слову, несмотря на жару в Москве, Михаил Ефремов надел на себя неизменную бейсболку, плотную темную рубашку и очки.

Адвокат актера Эльман Пашаев отмечал, что его подопечный очень тяжело переживает последствия смертельной аварии и даже похудел на несколько килограммов. На увещевания окружающих показаться врачам Михаил Ефремов отвечает отказом.

Домработница актера также признавалась, что у него «плохо с сердцем» и приходится часто вызывать скорую помощь.

Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Ефремов наконец-то прокомментировал ДТП отца.

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