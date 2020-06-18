Сирийские власти пытаются освободить блокированных террористами школьников
Власти провинции Идлиб выразили надежду на то, что боевики, которые заблокировали 17 микроавтобусов со школьниками, пропустят их в Хаму и дадут сдать экзамены в Алеппо.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Более 700 выпускников сирийских школ прибыли в Алеппо из неподконтрольных Дамаску районов Идлиба. Вывезти детей с территорий, захваченных боевиками, удалось благодаря содействию наших военных. При этом еще несколько тысяч подростков террористы не выпускают. Об этом рассказали в российском Центре по примирению сторон. Сирийские власти в эти минуты делают все возможное, чтобы вызволить школьников. Автобусы за ними готовы выехать в любую минуту, но договориться с радикалами пока не удается.
«Школьникам угрожают. Их заставили идти пешком в нашу сторону, а потом развернули обратно. Они звонят нам оттуда и рассказывают все это», — рассказал глава комиссии по приему школьников, представитель министерства Образования Сирии Аби Абу Хажар.
К переговорам с террористами подключились российские военные. Подобный, и главное успешный, опыт у них уже есть.
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