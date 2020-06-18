Решений по повышению НДФЛ для богатых россиян пока не принималось — Песков

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Василий Заика
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По словам представителя Кремля, диалог по данному вопросу в администрации президента и в правительстве ведется интенсивно.

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Фото, видео: Михаил Метцель/ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами заявил, что решений по повышению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для обеспеченных россиян пока не принималось.

По словам представителя Кремля, диалог по данному вопросу в администрации президента и в правительстве ведется достаточно активно.

«В связи с непростой ситуацией (из-за пандемии коронавируса — Прим.ред.) постоянно идет обмен мнениями на экспертном уровне и в правительстве, и в администрации президента России относительно возможных шагов и в плане антикризисных мер, и в плане мер по стимулированию экономического развития, поддержки наиболее пострадавших секторов экономики. В рамках этого обмена мнениями эксперты высказывают разные точки зрения, высказывается, в том числе, и упомянутая», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российском правительстве обсуждают возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян, которые много зарабатывают. В частности, речь идет об инициативе поднять увеличить ставку до 15% для тех, кто в год получает более трех миллионов рублей.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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