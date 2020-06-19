В Госдуме предложили установить отбойники на Садовом кольце после ДТП с Ефремовым

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Валентин Черников
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Депутат Госдумы обратился к мэру Москвы в связи с нашумевшей аварией на Смоленской площади.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Громкое ДТП с актером Михаилом Ефремовым побудило депутата Госдумы Дмитрия Свищева обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину. Политик предложил градоначальнику установить ограждения на Садовом кольце и других автодорогах. Об этом пишет РИА Новости.

Свищев попросил главу столицы рассмотреть вопрос установки отбойников либо строительства разделительной полосы с озеленением на аварийно-опасных участках трасс. Парламентарий отметил, что за 2009–2019 годы число аварий, связанных с выездом на полосу встречного движения, остается значительным — более 12,4 тысячи случаев в год.

«У подобных происшествий, как правило, повышенная тяжесть последствий, поскольку на встречной полосе происходят лобовые столкновения», — добавил депутат.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Садовом кольце возле Смоленской площади Москвы за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице. Правоохранители установили, что актер в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаила Ефремова повезли на допрос по делу о «пьяном» ДТП со смертельным исходом.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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