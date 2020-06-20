Новейшие минометы украинского концерна признали небоеспособными
Минобороны Украины отказалось брать на вооружение партию нового оружия.
Фото: Апарат Ради національної безпеки і оборони України
Минобороны Украины отказалось принять на вооружение у концерна «Укроборонпром» партию самоходных минометов «Барс-8ММК». Об этом сообщает Defence Express.
В статье отмечается, что у орудий оказались некондиционные стволы, а также отсутствовали таблицы стрельбы. Минометы поступили в распоряжение ВСУ еще осенью 2019 года. Тогда в концерне утверждали, что оружие приняли на вооружение. Однако позже стало известно, что его отправили на базу хранения, так как с выявленными дефектами остается неясно, с какой точностью могут стрелять орудия, и как из них целиться в противника.
Теперь военное ведомство Украины заключило контракт на поставку «Барс-8ММК» с частной компанией «Украинская бронетехника». В настоящий момент пригодность минометов проверяется на полигонах.
Миномет «Барс-8ММК» впервые был представлен в 2016 году на базе бронеавтомобиля «Барс-8».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский истребитель напугал украинских моряков во время учений.
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