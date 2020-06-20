Матч ЦСКА — «Зенит» прервали, чтобы поблагодарить медиков — видео
Игроки петербургского клуба вышли на поле в футболках с портретами врачей, погибших от коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Как-то жутковато»: Лиза Арзамасова в образе феи прогулялась по Праге
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Пресс-служба "Зенит" / Анна Мейер, instagram @dr_ryazantsev
Встречу футбольных клубов ЦСКА и «Зенит» рамках 23-го тура российской Премьер-лиги прервали на 20-й минуте, чтобы накануне Дня медицинского работника выразить благодарность врачам и медсестрам, сражающимся за жизни пациентов с коронавирусом. Футболисты, тренеры и находившиеся на трибунах стадиона зрители стоя аплодировали медикам в знак признательности за их труд.
А в самом начале матча игроки петербургского «Зенита» вышли спортсмены вышли на поле в футболках с портретами и именами врачей, скончавшихся от COVID-19 за время пандемии. Как сообщает пресс-служба ФК, эта акция памяти будет продолжаться до конца игрового сезона.
«Сине-бело-голубые в рамках домашних и гостевых игр вспомнят каждого медицинского сотрудника, кто ушел из жизни, и, кого сегодня бесспорно можно назвать героями», — говорится в сообщении на сайте клуба.
К слову, «Зенит» выиграл в гостях у ЦСКА со счетом 0:4.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты «Зенита» отпраздновали возобновление в России прерванного пандемией коронавируса футбольного сезона нелегальным огненным шоу на стрелке Васильевского острова в центре Санкт-Петербурга.
- 19 июн
- ВОЗ объявила о наступлении новой опасной фазы заболеваемости COVID-19 в мире
- 19 июн
- Концерт ко Дню медработника прошел во дворе Боткинской больницы в Петербурге
- 19 июн
- Чемпионат России по футболу возобновляется
- 19 июн
- Экс-глава Чувашии Игнатьев имел проблемы с сердцем и не раз обращался к врачам
- 19 июн
- Депутат госсовета Чувашии прокомментировал смерть экс-главы региона Игнатьева
- 18 июн
- Второй волны инфицирования коронавирусом в России может не быть — Голикова
- 18 июн
- В Сеченовском университете ввели вакцину от COVID-19 первым 18 добровольцам
- 18 июн
- Решений по повышению НДФЛ для богатых россиян пока не принималось — Песков
- 18 июн
- В России продолжается поэтапное снятие ограничений
- 18 июн
- У первого президента Казахстана обнаружен COVID-19
Читайте также
61%
-0.05 78.00
-0.29
Нашли ошибку?