Матч ЦСКА — «Зенит» прервали, чтобы поблагодарить медиков — видео

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Светлана Александрова
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Игроки петербургского клуба вышли на поле в футболках с портретами врачей, погибших от коронавируса.

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Фото, видео: Пресс-служба "Зенит" / Анна Мейер, instagram @dr_ryazantsev

Тема:
Эпидемия коронавируса

Встречу футбольных клубов ЦСКА и «Зенит» рамках 23-го тура российской Премьер-лиги прервали на 20-й минуте, чтобы накануне Дня медицинского работника выразить благодарность врачам и медсестрам, сражающимся за жизни пациентов с коронавирусом. Футболисты, тренеры и находившиеся на трибунах стадиона зрители стоя аплодировали медикам в знак признательности за их труд.

А в самом начале матча игроки петербургского «Зенита» вышли спортсмены вышли на поле в футболках с портретами и именами врачей, скончавшихся от COVID-19 за время пандемии. Как сообщает пресс-служба ФК, эта акция памяти будет продолжаться до конца игрового сезона.

«Сине-бело-голубые в рамках домашних и гостевых игр вспомнят каждого медицинского сотрудника, кто ушел из жизни, и, кого сегодня бесспорно можно назвать героями», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Instagram @zenit_spb

К слову, «Зенит» выиграл в гостях у ЦСКА со счетом 0:4.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты «Зенита» отпраздновали возобновление в России прерванного пандемией коронавируса футбольного сезона нелегальным огненным шоу на стрелке Васильевского острова в центре Санкт-Петербурга.

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