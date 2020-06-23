Адвокат Ефремова оправдал пьянство актера перед смертельным ДТП
Эльман Пашаев объяснил, почему в момент аварии на Смоленской площади актер был сильно пьян.
Закрыть
Смотрите также:
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил причину сильного опьянения актера в момент смертельного ДТП на Смоленской площади. По данным экспертизы, перед этим артист выпил не менее бутылки водки.
«Православный праздник, пандемия, человек сидел дома, выпивал, кто не пьет?» — заявил адвокат в беседе с РЕН ТВ. 8 июня православные христиане отмечали День Святого Духа.
Как напомнил Пашаев, в тот вечер Ефремов помчался в больницу к своему другу. По словам защитника, товарищ актера находился при смерти.
«Этого было делать нельзя, но, видимо, это он под алкоголем», — заключил Эльман Пашаев.
Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице. Решением суда Ефремова отправили под домашний арест.
Позже актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором признал свою вину и раскаялся в содеянном. Артист обещал помощь родственникам жертвы «пьяного» ДТП, но подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Однако родственники не приняли от него предложения помощи.
В крови Ефремова помимо алкоголя обнаружили следы наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова негативно оценил действия людей, пытавшихся спасти Захарова.
- 23 июн
- Адвокат Ефремова негативно оценил действия людей, пытавшихся спасти Захарова
- 22 июн
- «Писала стихи, пела серенады»: как молодая любовница соблазнила Михаила Ефремова
- 22 июн
- «Не бойся бросить пить!» — Сокурсница дала совет Михаилу Ефремову
- 22 июн
- Адвокат Михаила Ефремова объяснил, почему актер сел за руль пьяным
- 22 июн
- Сцены с Ефремовым вырежут из сериала о вампирах
- 21 июн
- «Буду мучиться дома»: Ефремов отказывается посещать могилу матери
- 21 июн
- Мистическая сила восьмерки и влияние Сатурна: Почему ДТП с Ефремовым и драка Кокорина с Мамаевым произошли 8 числа?
- 21 июн
- Алексей Ягудин признался, что был арестован за «пьяную» езду в США
- 21 июн
- Театральный режиссер обвинил Михаила Ефремова в истязании женщин
- 20 июн
- Домогаров объяснил свой пост о Ефремове, рассказав о смерти сына в пьяном ДТП
Читайте также
31%
-0.09 77.83
-0.17
Нашли ошибку?