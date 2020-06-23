Адвокат Ефремова оправдал пьянство актера перед смертельным ДТП

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Валентин Черников
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Эльман Пашаев объяснил, почему в момент аварии на Смоленской площади актер был сильно пьян.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил причину сильного опьянения актера в момент смертельного ДТП на Смоленской площади. По данным экспертизы, перед этим артист выпил не менее бутылки водки.

«Православный праздник, пандемия, человек сидел дома, выпивал, кто не пьет?» — заявил адвокат в беседе с РЕН ТВ. 8 июня православные христиане отмечали День Святого Духа.

Как напомнил Пашаев, в тот вечер Ефремов помчался в больницу к своему другу. По словам защитника, товарищ актера находился при смерти.

«Этого было делать нельзя, но, видимо, это он под алкоголем», — заключил Эльман Пашаев.

Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada, за рулем которого находился курьер продовольственного интернет-магазина Сергей Захаров. Мужчина скончался от травм в больнице. Решением суда Ефремова отправили под домашний арест.

Позже актер записал видеообращение к семье погибшего, в котором признал свою вину и раскаялся в содеянном. Артист обещал помощь родственникам жертвы «пьяного» ДТП, но подчеркнул, что хочет не откупиться, а искупить вину. Однако родственники не приняли от него предложения помощи.

В крови Ефремова помимо алкоголя обнаружили следы наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков, по которому актер проходит свидетелем.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Ефремова негативно оценил действия людей, пытавшихся спасти Захарова.

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